Ndombele lascia il Napoli | due idee per il sostituto | giocano in Serie A!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 maggio 2023) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato parlando delle possibili mosse a centrocampo del. Ecco quanto evidenziato:Frattesi o Hjulmand al posto diChi al posto di? Molto dipenderà dai soldi che si avranno in cassa. Con la cessione di Osimhen il club potrà avvalersi di una base economica importante da investire anche in altri reparti, potendo fiondarsi anche su calciatori come Frattesi. Laddove, invece, rimanesse Osimhen, si avrebbe meno forza economica per puntare su calciatori come quello attualmente in forza al Sassuolo, e si sceglierebbero profili sicuramente differenti. Non si escludono, inoltre, colpi di fine mercato, approfittando di qualche esubero di un top club. Non è da ...