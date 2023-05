NBA | Playoff 2023 | Denver sul 2-0 contro Phoenix | sorride Philadelphia

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) Una gara combattuta e giocata in maniera molto attenta da entrambe le squadre, ma è un ultimo quarto di ottima qualità (27-14) a permettere aiNuggets di vincere gara-2Suns e di allungare sul 2-0 in questa serie delle semifinali della Western Conference. Dopo il pirotecnico 125-107 di gara-1, i capolisti della regular season si sono ripetuti con lo score di 97-87 e hanno confermato di essere forse la favorita numero uno, in questo momento, per la vittoria finale di questo splendido campionato. Tra i migliori in campo, meritano una menzione Nikola Jokic (31 punti) e Aaron Gordon (16 punti) tra i padroni di casa, mentre i marcatori più prolifici disono stati Devin Booker (35 punti) e Kevin Durant (24 punti). Nell’altra partita disputatasi questa notte, invece, i ...