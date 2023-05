Nba | Boston - Philadelphia 115 - 119 | highlights gara - 1

(Di martedì 2 maggio 2023) Glidella vittoria 119 - 115 dei76ers sul campo deiCeltics in- 1 della semifinale dell'Ovest nei playoff ...

Gli highlights della vittoria 119 - 115 dei Philadelphia 76ers sul campo deiCeltics in gara - 1 della semifinale dell'Ovest nei playoff ...... James Harden ha guidato Philadelphia alla vittoria (119 - 115) a, per riconquistare il vantaggio dell'entry field della semifinale di Eastern Conference. Questi spareggisi stanno ...Mastica amaro, a cui non bastano un Tatum da 39 punti e 11 rimbalzi e un Brown da 23 punti. Domani notte, sempre al TD Garden, il secondo atto. - foto agenziafotogramma.it - . glb/red 02 - Mag ...

Harden segna la tripla decisiva a 8 secondi dalla fine e finisce con 45 punti. I Sixers rubano il vantaggio del campo ai Boston Celtics, andando 0-1 nella serie Senza Joel… Leggi ...LOS ANGELES, 02 MAG - Brillante e decisivo come non si vedeva da tempo, con 45 punti segnati, James Harden ha guidato Philadelphia alla vittoria (119-115) a Boston, per riconquistare il vantaggio dell ...