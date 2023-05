Nations League Donne | l’Italia nel gruppo 4 con Svezia | Spagna e Svizzera Bertolini | “Sarà un percorso stimolante”

Il ct della nazionale azzurra di volley maschile, Ferdinando De Giorgi, ha comunicato i convocati che parteciperanno alla, che si svolge dal 6 all'11 giugno Ottawa (Canada), dal 21 al 25 giugno a Rotterdam (Paesi Bassi), dal 4 all'8 luglio a Pasay City (Filippine) e dal 19 al 23 luglio a Danzica (Polonia) ......Nelle settimane di manifestazioni che abbiamo disputato lo scorso anno con la nazionale seniores è arrivata la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo e quella d'Oro alla Volleyball...Sar senz'altro un girone impegnativo quello per la Svizzera nella prima edizione della Women's. L'urna di Nyon ha infatti inserito le rossocrociate nel Gruppo A4 nel quale affronteranno la Svezia, la Spagna e ...

Volley, i convocati dell'Italia per la Nations League: 30 azzurri in gruppo, tornano i Campioni del Mondo OA Sport

England will face Scotland during the League Phase of the UEFA Women’s Nations League with the draw for the inaugural competition having taken place just a short time ago. The tournament begins later ...England and Scotland will meet in the inaugural UEFA Women’s Nations League. The nations met at the 2019 World Cup in France when goals from Nikita Parris and Ellen White gave England a 2-1 victory, ...