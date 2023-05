Nations League di Calcio Femminile | l’Italia è nel Gruppo 4

(Di martedì 2 maggio 2023) Saranno Svezia, Spagna e Svizzera le avversarie delnel girone della UEFA Women’sdi. Le azzurre sono state inserite nel4 della Lega A, quella riservata alle Nazionali europee con il ranking più alto. La fase a leghe, al via i primi di settembre, determinerà le quattro squadre che accederanno alle fasi finali, oltre alle promozioni e retrocessioni in vista delle qualificazioni per UEFA Women’s EURO 2025.Le due finaliste, inoltre, si qualificheranno per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 insieme alla Francia (Paese ospitante). “Sarà un percorso stimolante – ha commentato Milena Bertolini -. Quando fai parte delle più forti d’Europa è normale affrontare avversarie di questo livello. I quattro gironi della nostra Lega sono tutti molto equilibrati, l’aspetto positivo è ...

