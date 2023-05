Nathaly Caldonazzo è l’eliminata de l’Isola dei Famosi

Trae Alessandro Cecchi Paone è 'odio' a prima vista. I due hanno litigato già prima di sbarcare sull' Isola dei Famosi , e anche durante la diretta di martedì 2 maggio non si sono ...Perè stata una settimana burrascosa a L'Isola dei Famosi per aver avuto diversi litigi, ma soprattutto ha continuato a scontrarsi con Alessandro Cecchi Paone . Nella puntata di stasera ...Io non sapevo chi fosse', 'E certo perchè era tutto preso da un altro ragazzino' ribatte22.01e le liti con Cecchi Paone. La clip 22.00 Subito l'esito del televoto, la ...

All’Isola dei famosi, Alessandro Cecchi Paone ha svelato il motivo per cui continua a litigare con Nathaly Caldonazzo ...Ilary dà un primo verdetto: è salva Fiore. Restano in bilico Nathaly e la coppia Alessandro-Simone. Si parla proprio dell’astio tra la Caldonazzo e Cecchi Paone. “Deciderà il pubblico, lui lascia il ...