Napoli | tra tifo e festa Scudetto | il retroscena che in pochi hanno raccontato

(Di martedì 2 maggio 2023)si tinge di, cori e tanto calore per la: emerge però unnon propriamente positivo., cori, fuochi d’artificio, calore, urla e gioia incontenibile: questi gli ingredienti che si stanno facendo spazio, presenti ormai da un pezzo, in ogni vicolo o angolo di unaaddobbata ae colorata d’azzurro. Una città che aspetta ancora per poter dare adito a tutti i festeggiamenti in onore della tanto attesa, ma d’altronde è proprio il detto che recita che ‘l’attesa aumenta il desiderio’. La 32esima giornata di Serie A è stata emozionante, non ai livelli di quanto si sperava a, ma nemmeno tanto da deprimersi o incupirsi se volgiamo uno ...

...i vari impegni. Stavolta però sarà dura fare punti in casa della Salernitana trasformata da Paulo Sousa, che non perde da nove giornate e ha fatto rinviare la festa scudetto del. Continua ......scadenza del contratto della categoria (datato 2017) non vi è stato alcun accordo sul rinnovo... Udinese -, maxischermo al Maradona. Tutto pronto per la festa scudettoCresce a dismisura l'euforiai napoletani per uno Scudetto che manca da 33 anni e che giovedì potrebbe finalmente tornare a. Lo dimostra l'enorme affluenza di gente che è ancora in coda su TicketOne per provare ad ...

Udinese-Napoli, confermato l'orario: si giocherà giovedì 4 maggio alle 20.45 Sky Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Goran Pandev, ex calciatore tra le altre del Napoli ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...