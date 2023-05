Napoli-Salernitana è stata una partita di passaggio

(Di martedì 2 maggio 2023) Unadi “”, neutra, che nulla sposta se non rispetto alla delusione di chi si aspettava di festeggiare proprio alla fine dellacasalinga in commento o di chi, invece, ritiene che sia meno bello festeggiare magari all’esito delladella Lazio di mercoledì sera vista dal divano di casa propria; anche queste sono le bizzarrie a cui si assiste quando ci sono di mezzoed il. Dai, ragazzi. La delusione deve essere di quelli che, pur di non arrendersi all’idea che possano esserci anche altri attori protagonisti al di fuori delle squadre che tifano, pensano che ilabbia vinto lo scudetto solo grazie al fatto che lo hanno perso le altre squadre. Oppure di quelli che rosicano perché aci si compra le ...

Prima e dopo, Monza, Bologna,, Fiorentina (reduce dalla finale di Coppa Italia) e ... Poi all'Olimpico contro la Roma prima del derby, Sassuolo in casa e gita apost derby di ritorno. ...Con il pareggio rimediato contro la, ile i suoi tifosi sono stati costretti a rimandare la festa Scudetto . Le due papabili date per celebrare la vittoria del campionato potrebbero essere mercoledì 3 maggio - giorno ...La misura della maxi isola pedonale del centro messa in campo domenica scorsa in occasione diper la possibile festa scudetto "sarà riproposta mercoledì o giovedì" a seconda di ...

Napoli-Salernitana, decine di auto devastate davanti al Maradona: «La mia vettura distrutta» ilmattino.it

Roma, 2 mag (Adnkronos) – Dopo aver fatto rimandare la festa scudetto del Napoli, la Salernitana di Paulo Sousa tornerà all’Arechi dove affronterà la Fiorentina: i campani dovranno ribaltare i pronost ...Dopo aver rovinato la festa scudetto al Napoli con un gran gol di Dia, davanti a un certo Haaland nel rapporto tra tiri e reti realizzate, la Salernitana vuole confermarsi un osso duro da masticare.