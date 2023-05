(Di martedì 2 maggio 2023)hato questo retroscena su Luciano: ecco che cosa ha detto sull’allenatore del, intervistato nella trasmissione“Cinque minuti” di Bruno Vespa, ha così parlato di Luciano, tecnico del. LE PAROLE – «Parliamo di cose più interessanti per gli italiani. Parliamo di Lucianoe del miracolo del, che secondo me è un bellissimo segnale per l’Italia, con alcune curiosità che nessuno sa: comee ilhanno vissuto gli ultimi giorni.al centro sportivo di, si è comprato une ...

Siparietto diRenzi nel corso del suo intervento da Bruno Vespa. Il leader di Italia Viva e nuovo diretto de il Riformista, ha esaltato ile svelato un retroscena sul tecnico: " Il miracolo del...Non sarà un giornale di partito. È perentorioRenzi nel parlare del "suo" Riformista , da domani in edicola e lui sarà il neo direttore ... Parliamo di Luciano Spalletti e del miracolo del, ...Nuove anticipazioni da parte diRenzi sul primo numero de Il Riformista che da domani uscirà in edicola sotto la sua ...ha scelto di dare spazio a Luciano Spalletti e "al miracolo del, che ...

Napoli, Matteo Renzi svela: «Spalletti dorme su un materasso a Castelvolturno» Calcio News 24

Il Real Orto Botanico di Napoli rinnova il suo look e si apre sempre di più alla città rilanciando la suggestiva bellezza naturalistica dello storico giardino botanico di via ...Parliamo di Luciano Spalletti e del miracolo del Napoli, che secondo me è un bellissimo segnale per l’Italia, con alcune curiosità che nessuno sa: come Spalletti e il Napoli hanno vissuto gli ultimi g ...