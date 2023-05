Napoli | le richieste della Questura per la festa scudetto | stop ad auto e moto mercoledì e giovedì

(Di martedì 2 maggio 2023) Repubblicapubblica qualche anticipazione sul nuovo pianoprogettato dalla. Il questore Giuliano ha avanzato alcuneal prefetto Palomba e al sindaco Manfredi. Di questo si discuterà stamattina in Prefettura in una nuova riunione sui festeggiamenti. “alla circolazione nel centro die scootera partire dalle 20.30, divieto di vendita di bevande in vetro e lattine esosta vicino gli ospedali. Sono lefirmate dal questore Alessandro Giuliano in una nota inviata ieri al prefetto Claudio Palomba e al sindaco Gaetano Manfredi. Se ne discuterà oggi nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato questa mattina in ...

...rapinato a: 'Tre pistola alla testa per un orologio. Certe persone continuano a distruggere questa città' La replica di Matteo Paolillo Lo staff di Matteo Paolillo ha declinato ledi ...Ecco ledella questura in vista dei festeggiamenti. Oggi comitato in ...Il tre che ritorna prepotente, un po' come ila un passo dal suo terzo scudetto. E lo ...ha già tre panchine nel massimo campionato e tutte sconfitte col Brescia e che potrebbe avere...

Scudetto Napoli, le combinazioni. Doppia richiesta di De Laurentiis Virgilio Sport

Secondo match point per il Napoli alla conquista del Tricolore. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il questore di Napoli Alessandro Giuliano, in una nota inviata al prefetto Claudio Palomba e ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...