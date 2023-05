Napoli | il rientro degli expat senza lo scudetto | “Eravamo tornati a casa per il giorno più bello…” Ma c’è chi sarà in tour fino al trionfo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Hanno chiuso i bagagli venerdì mattina, chi non poteva lavorare in smartworking si è organizzato con un volo o un treno sabato mattina. Altri, troppo lontani per qualsiasi blitz a, si sono riuniti nel centinaio diClub sparsi nel mondo. Ma anche chi apparentemente era troppo distante per una sortita in città ha organizzato un viaggio last minute per godersi loin città. Tutti sono rimasti a bocca asciutta. Sesembra aver più prolungato che rimandato la festa, il pareggio con la Salernitana l’ha rovinata agliche avevano deciso di tornare per vivere ildel. “Sono partito con tutta la famiglia da Manchester”, racconta Ciro mentre sventola una bandiera in piazza del Plebiscito dopo il novantesimo. ...