Napoli | festa grande a casa Mertens | Dries con la maglia di Maradona – VIDEO

(Di martedì 2 maggio 2023)è tornato aed ha festeggiato asua l’imminente conquista dello scudetto per gli azzurri. Il giocatore belga è tornato ain vista dellascudetto delè stato fotografato già mentre stava partendo dall’aeroporto di Istanbul in direzione del capoluogo partenopeo. Poi una volta raggiuntae la moglie Kat con il figlio Ciro hanno incontrato gli amici nella loro abitazione di Palazzo Donn’Anna., Kat e Ciro asi sono scatenati in unasulle note di “torna campione”, ma anche della canzone di Rodrigo “La Mano de Dios” e tante altri motivi ...

Pari col Napoli, festa a Salerno: in migliaia accolgono la squadra al rientro. I calciatori salutano i tifosi, ovazione per Dia Il Fatto Quotidiano

Nuovo piano sicurezza a Napoli per i possibili festeggiamenti per lo Scudetto: ipotesi stop alla circolazione di auto e moto mercoledì e giovedì ...NAPOLI - Essendo abbastanza avanti con l’età ho avuto la fortuna di vivere pienamente le conquiste sportive del Napoli negli anni di Maradona. Mi riferisco agli scudetti del 1987 e del 1990 e alla Cop ...