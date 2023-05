Napoli | discusse in Prefettura le disposizioni per la festa Scudetto | la decisione sull’orario di Udinese-Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) L’orario di, il traffico del centro storico e un modo per far rientrare gli azzurri in aeroporto. Questi alcuni degli argomenti sul tavolo della discussione intra il presidente Aurelio De Laurentiis, il sindaco diGaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano e il prefetto di Udine Massimo Marchesiello. Nessuno spostamento dell’orario di, che resta al momento in programma per giovedì 4 maggio alle ore 20.45, come ha dichiarato il prefetto Palomba in conferenza stampa: “Non è previsto al momento spostamento della gara”. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile anticipo della partita (alle 18.00 o alle 18.30) che dovrebbe sancire una volta per tutte ...