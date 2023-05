Napoli | De Laurentiis punge | “sento di aver vinto altri scudetti | penalizzati dalle irregolarità”

Lo ha annunciato il prefetto Claudio Palomba al termine del comitato sicurezza e ordine pubblico cui hanno preso parte il sindaco Manfredi e il presidente delDe. La maxi - isola ...1 Giovedì a Udine ilavrà un altro match point per trovare la vittoria matematica dello scudetto. Basta un solo ... poi le parole del presidente De: L'ENTUSIASMO - 'Il mio entusiasmo è ...Al tavolo c'erano il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente delAurelio Dee in collegamento video il prefetto di ...

Scudetto Napoli, le combinazioni. Doppia richiesta di De Laurentiis Virgilio Sport

(ANSA) - ROME, MAY 2 - Naples Prefect Claudio Palomba, Mayor Gaetano Manfredi and Napoli Chairman Aurelio De Laurentiis on Tuesday took part in a security meeting to prepare for the massive ...Nel pomeriggio al via la vendita dei biglietti. Comitato in prefettura, c'è anche De Laurentiis. Stop alle auto mercoledì e giovedì, ...