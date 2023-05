Napoli | De Laurentiis | Otto maxischermi al Maradona Abbiamo vinto lo Scudetto dell' onestà

(Di martedì 2 maggio 2023) De: "al, due per ogni settore,lo", il Prefetto Palomba: "L'esperimento di domenica è stato utile" Dopo la riunione del Comitato per la Sicurezza aper discutere di eventuali misure per Udinese-, gara che potrebbe consegnare lo Sucdetto agli azzurri, hanno parlato in conferenza stampa il Prefetto, Claudio Palomba, il sindaco, Gaetano Manfredi, il presidente del, Aurelio De, e Almerina Bove, capo di Gabinettoa Regione Campania. Ecco le loro parole: Claudio Palomba, Prefetto di: "L'insediamento del comitato del ...

L'ingresso costerà cinque euro per tutti i settori e l'incasso sarà devoluto in beneficenza". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del tavolo organizzativo in ...Un maxi-schermo allo stadio Maradona per seguire in diretta Udinese-Napoli, che resta fissata alle 20.45 di giovedì sera. È una delle misure annunciate dal prefetto Claudio Palomba al termine del comi ...