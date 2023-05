Napoli | De Laurentiis | «Ho vinto lo scudetto dell’onestà e potevamo vincerne altri | ma…

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 maggio 2023) Aurelio De, presidente del, ha parlato al termine del tavolo tecnico in Prefettura. Ecco le sue dichiarazioni Aurelio De, presidente del, ha parlato al termine del tavolo tecnico in Prefettura. PAROLE – «Holo. Siamo stati vincenti per anni, avevamo potutoed è come se li avessimo vinti ma l’irregolarità costante qualche volta ci ha frenati. Ci sono anni in cui siamo arrivati secondi earrivare primi.di scudetti ma abbiamosicuramente quelli, perché so che per vivere bisogna seguire le regole, che ci ...