Napoli | De Laurentiis | “Doppia vittoria con Juve vale tutto lo scudetto”

(Di martedì 2 maggio 2023) "Io mi sento di averne vinti altri di scudetti, sopratdi aver vinto quello dell'onestà" “Se guardo alla stagione so che lapartita con lalo. Avendola battuta in larga misura all’andata e con un po’ di fortuna anche al ritorno mi sento… ci siamo capiti”. Lo ha detto il presidente delAurelio De, parlando in conferenza stampa al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, durante il quale sono state decise le misure di sicurezza in vista della festa per la conquista matematica delloda parte del. “Credo che il ciclo vincente si sia aperto tempo fa, poi irregolarità costanti ci hanno penalizzato. Ma qualche volta siamo ...

Liniziativa per Udinese-Napoli, in programma giovedi' alle ore 20,45, e' stata illustrata dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso della riunione in Prefettura riguardante le misure di sicurezza.

Dopo aver mancato il primo match point per lo scudetto, il Napoli di Luciano Spalletti ha già iniziato a preparare la sfida del turno infrasettimanale contro l'Udinese.Sale la febbre scudetto a Napoli. Il pareggio degli azzurri in casa contro la Salernitana la scorsa domenica ha di fatto rinviato la festa per la conquista del titolo che manca ai partenopei da 33 ann ...