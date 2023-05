Napoli campione se | le nuove combinazioni per lo scudetto

(Di martedì 2 maggio 2023) È qui la festa? Ancora no. Gli azzurri di Luciano Spalletti non sono riusciti a soddisfare l’impazienza di una città intera che nella scorsa domenica era pronta a esplodere di gioia per la conquista del terzodella loro storia. La guastafeste è stata la Salernitana di Paulo Sousa, così caparbia e arcigna da inchiodare sul 1-1 i futuri campioni d’Italia in un match che li ha visti subire per lunghi tratti. I partenopei hanno sfondato una sola volta con il terzino Mathias Olivera, gol di testa, che aveva illuso tutto il Diego Armando Maradona. Le celebrazioni si sono bruscamente interrotte a cinque minuti dalla fine, quando Boulaye Dia si è inventato un eurogol (tiro a giro che non ha lasciato scampo ad Alex Meret) che ha rimandato la festa. Nota di merito anche per Guillermo Ochoa, estremo difensore dei granata, capace di neutralizzare ...

Se la Lazio non dovesse vincere con il Sassuolo mercoledì alle ore 21.00, ilsarebbed'Italia ancora prima di giocare. In caso contrario ai partenopei basterebbe comunque un punto. ...Tiene banco ovviamente il 'caso' sul fantasista argentino alla Continassa, con ildel ... Sassuolo e. Al momento la squadra di Allegri è terza in classifica e dentro la zona Champions, ......alle ore 9 si è tenuta una riunione per definire un nuovo piano scudetto in vista delle giornate di mercoledì e giovedì quando ilpotrebbe avere la matematica certezza di essered'...

Nuovo striscione per la festa scudetto a Castel dell'Ovo: Napoli campione il 4 giugno 2023 Fanpage.it

Il titolo "Open" va invece a Obiettivo Risarcimento Padova, che ottiene il tredicesimo successo, il sesto consecutivo Come nel calcio, dove il Napoli si appresta a conquistare uno scudetto a lungo sog ...