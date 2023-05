Napoli – Adani lancia la bomba di mercato | A fine stagione Spalletti via | arriva Italiano

Intervenuto alla Bobo TV con, Ventola e Vieri, Antonio Cassano ha parlato della stagione incredibile delche si appresta a festeggiare lo scudetto in Serie A.- Intervenuto ai microfoni di Novantesimo Minuto, in onda su Rai 2, Danielesi è soffermato sulla delusione per il pareggio delcontro la Salernitana che ha rimandato la festa Scudetto: 'Avevo preparato delle cose da far vedere ma non fa nulla. Ci sono state ...Leleha parlato delle semifinali di Champions League che vedrà l'euroderby tra Milan e Inter Intervenuto alla trasmissione 90° minuto, l'ex calciatore Leleha parlato dell'Euroderby, con la sfida di Champions fra Milan e Inter. Di seguito le sue parole. "Le ultime sfide hanno dimostrato una svolta per l'Inter, soprattutto la vittoria contro la ...

Adani: "Napoli inno alla bellezza, qualcuno fa finta di dimenticarlo ma resterà per sempre" Tutto Napoli

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore Lele Adani ha parlato della giornata di Napoli-Salernitana e non solo: "Il Napoli ha fatto tutto quello che doveva, nn può riuscirti tutto sempre alla perfezion ...Intervenuto come di consueto negli studi di '90' Minuto, l'ex difensore Daniele Adani, oggi opinionista ... I rossoneri secondo me hanno fatto un'impresa eliminando il Napoli, ma do più percentuali ai ...