Nadal incomincia a intravedere il sereno | Moya | “L’obiettivo è…”

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) Il maiorchino è fuori da fine gennaio per un problema all’ileopsoas e da settimane sta posticipando il suo ritorno in campo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il 2023 di Rafa, di fatto, non è ancora iniziato. Il fuoriclasse maiorchino, infatti, ha disputato solamente l’Australian Open, per giunta essendo eliminato al secondo turno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.