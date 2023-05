Musei gratis a Roma domenica 7 maggio 2023 | ecco quali e gli orari

(Di martedì 2 maggio 2023) Come ogni primadel mese anche a, il 7, torna uno degli appuntamenti più attesi di sempre: quello con gli ingressi gratuiti neicivici e in alcune aree archeologiche di. Ebbene sì, avete capito bene: il 7, per la primadel mese, ci sarà l’entratain tutti icivici e in alcune aree archeologiche della città, come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15, ultimo ingresso un’ora prima).sono iaperti aresta una città ...

Ad esempio, permette l'ingressoad oltre 500tra i più interessanti e curiosi, per chi ama scoprire arte e cultura, mentre gli appassionati di montagna hanno la possibilità di accedere ...... ad esempio coinvolgendo valide fondazioni ed'arte contemporanea del territorio Perché non ... I liceali lo fannoe in più si cavalca il tema della formazione e dell'attenzione ai giovani, ...Anche il Comune di Reggio Calabria aderisce all' apertura per il Primo Maggio di, monumenti e siti archeologici, con ingresso gratuito , tradizionalmente promossa dal Ministero della Cultura. A darne notizia in una nota l'Assessora alla Cultura del Municipio reggino Irene ...

Torna il 7 maggio l'appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parch ...Tutto quello che devi sapere sul museo del Milan a Casa Milan: orari, biglietti, come raggiungerlo e tutte le altre informazioni utili.