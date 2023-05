Mosca ricorda la strage di Odessa e attacca Kiev | ' Puniremo i responsabili'

(Di martedì 2 maggio 2023) La Russia parla delladiche, nel racconto della cosiddetta operazione militare speciale, è uno dei motivi per i quali il Cremlino (dicono) si è trovato 'costretto' a invadere l'Ucraina, ...

intende proseguire gli sforzi per identificare e punire tutti i responsabili della tragedia di Odessa del 2014', ha dichiarato martedì il Ministero degli Esteri russo sul suo canale Telegram. '...Il 27 aprile scorso,la valutazione, "social media russi legati ai militari" hanno ... Secondo il rapporto, anche se il licenziamento di Mizintsev non è stato confermato da, " le voci sul ...... l'arresto del padre, la guerra civile dopo la ritirata dell'Urss, la fuga anei primi anni '... teme di essere cancellato, teme di perdere tutto e di non riavere più nulla, spessoquanta ...

Il 2 maggio del 2014 un gruppo di filorussi si erano rifugiati nella casa dei sindacati di Odessa che fu incendiata dai nazionalisti ucraini: 48 furono i morti.26 aprile. Nel giorno in cui il presidente cinese Xi Jinping e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky parlano al telefono per la prima – attesissima – volta, la Cina vota a favore di una risoluzione del ...