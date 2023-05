Le forze ucraine hanno bombardato un villaggio nella regione russa di Bryansk , al confine con l'Ucraina , nelle prime ore di martedì, ha dichiarato il governatore locale in un post sui social media, ...Trentatré giorni. Da tanto è costretto in carcere Evan Gershkovich, il corrispondente dadel Wall Street Journal arrestato a fine marzo con l'di essere una spia. L'orologio nella home del sito https://www.freegershkovich.com continua a scorrere inesorabile, ma per fortuna ...Il governatore afferma che è stato colpito un edificio residenziale e'i nazionalisti ... Le forze di, da oltre il Dnipro, continuano a martellare il capoluogo che contava 300 mila abitanti ...

Mosca accusa Kiev di aver bombardato un villaggio nella regione russa di Bryansk Globalist.it

Kiev, 2 maggio 2023 – Ancora morti in Ucraina per un attacco missilistico russo, avvenuto nella notte a Pavlohrad nell'Oblast di Dnipropetrovsk. Il bilancio parla di due morti e 40 feriti, tra i quali ...Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi, 2 maggio 2023: colpita la stazione ferroviaria di Kramatorsk, nella zona di Soledar-Bakhmut, bombe su Sumy e Melitopol. Usa: 'Offensiva russa fallita in ...