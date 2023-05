Morto in cella lo sceicco Khader Adnan

(Di martedì 2 maggio 2023) Alta tensione in Israele dopo la notizia diffusa da Tel Aviv della morte in carcere dello. Il decesso è legato ad uno sciopero della fame dello stessocominciato 86 giorni fa. Loera uno degli esponenti di primo piano dell’Anp (Autorità Nazionale Palestinese) che parla chiaramente di «omicidio di Stato». Alla notizia del decesso alcuni razzi sono partiti dalla Striscia di Gaza verso Israele e ci sarebbero già alcune manifestazioni di protesta.

