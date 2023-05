Morti per amianto | 3 condanne e risarcimenti da 1 | 5 milioni di euro al processo Montefibre bis

Fang Bin, uno dei cittadini che denunciò icovid a Wuhan nella fase iniziale della pandemia, è stato scarcerato dopo tre anni di carcerela sua attività sui social. Fonti citate dalla Bbc riferiscono che è stato liberato ieri, è ......fazioni militari in conflitto a Khartum hanno concordato di rispettare a partire da giovedì e...situazione complessiva che in poco più di due settimane di combattimenti ha provocato quasi 600...... che aveva assicurato che " nessuna delle armi inviate in Ucraina saranno usateattaccare la ... Washington ha parlato di qualcosa come 20milaed 80mila feriti negli ultimi 5 mesi mentre, ...

Canarie. Nel primo quadrimestre del 2023 aumentate del 15 % le morti per annegamento ViviTenerife e ViviGranCanaria

Il professore Rocco Veri si laurea per la quinta volta a 92 anni. “Ho deciso di ricominciare a studiare sei anni fa quando un cancro ha portato via mia moglie: è stato lo studio a salvarmi dalla ...Per le persone che amava sapeva di essere un punto di riferimento insostituibile. Sapevi che potevi contare su di lui, e tutti ci abbiamo potuto contare fino alle fine – ha continuato Meloni - Non era ...