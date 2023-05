Mortal Kombat 12 | il team di sviluppo dà indizi sull’annuncio

Leggi su tuttotek

(Di martedì 2 maggio 2023) WB Games ha già confermato che il prossimo episodio arriverà entro l’anno: a quando l’annuncio ufficiale di12, dunque? Il chiacchiericcio su12 è tale da averci permesso l’anno scorso di cavalcare l’onda trash degli Oscar 2022 per un pesce d’aprile, ma a un anno e un mese di distanza la possibilità di un annuncio vero e proprio sembra farsi più tangibile che mai. WB Games ha confermato che è questo il prossimo titolo in cantiere per NetherRealm Studios, e che il gioco arriverà quest’anno. Ma per quanto la data sia nello spettro temporale del 2023, i dettagli continuano a scarseggiare. Il reveal ufficiale deve ancora arrivare, ma a quanto abbiamo avuto modo di capire il vento cambierà molto presto. L’annuncio di12: a quando le combo ...