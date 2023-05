Monza-Roma mercoledì 3 maggio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 2 maggio 2023) Anche laè impegnata a preparare una semifinale europea, destino che condivide con Juve, Milan e Inter che sono contemporaneamente anche sue avversarie per un posto in Champions League e la squadra di Mourinho che nel fine settimana sfiderà l’Inter in uno scontro diretto potenzialmente decisivo per il quarto posto non può sbagliare la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Tra le gare del turno infrasettimanale - 33ªa giornata - c'è, in programma mercoledì 3 alle 21. La partita sarà visibile in streaming su Dazn. Le probabili formazioni(3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, ...Ricorrono i testacoda Verona - Inter, Atalanta - Spezia, Juventus - Lecce e Milan - Cremonese, tra zona Champions e salvezza; le altre partite, con Salernitana - Fiorentina ein testa, ......maggio 2023 -- - > Ripa Hotel Via degli Orti di Trastevere 3 Prenota ora 26 maggio 2023 - Verona DB Hotel Verona Via Aeroporto 20/C Prenota ora 31 maggio 2023 - Milano Opzionetika Viale...

Roma, forze fresche: col Monza tocca a El Shaarawy e Solbakken Corriere dello Sport

Quest’oggi i giallorossi si sono allenati a Trigoria in vista della sfida col Monza di mercoledì, a cui seguirà il big-match contro l’Inter di sabato. In gruppo… Leggi ...Fiorenzo Dosso, grande ‘cantore’ delle vicende del Monza, ha ricordato in un post il giornalista Alberto D'Aguanno, ...