(Di martedì 2 maggio 2023) Raffaele, tecnico del, sarà premiato come allenatore deldello scorsod’oro per lui Come riferito dalla Lega Serie A, Raffaele, tecnico del, è stato votato come allenatore deldie sarà premiato domani prima del match con la Roma. IL COMUNICATO – Alla prima stagione da allenatore in Serie A TIM Raffaelesi è subito imposto come uno dei tecnici più talentuosi del campionato – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Da quando il coach campano si è seduto sulla panchina del, infatti, i brianzoli hanno conquistato 43 punti in 26 partite, una media da club con ambizioni europee, grazie ad ...

Raffaele Palladino, tecnico del, sarà premiato come allenatore del mese dello scorso aprile:d'oro per lui Come riferito dalla Lega Serie A, Raffaele Palladino, tecnico del, è stato votato come allenatore del ...... e credo riverberi con forza nel libro pure per via delstorico in cui è ambientato". La malnata (Einaudi, 2023), l'esordio di Beatrice Salvioni, classe '95, nata a, è in libreria da ...... ma resta ingiustificato il cammino in Serie A dell'ultimo. È vero che il Milan è lì a ... consecutive contro Torino,e Atalanta, che hanno di fatto messo la parola fine sulla crisi, il ...

Monza, periodo da sogno per Palladino: è lui l'allenatore del mese di aprile Calcio News 24

Beatrice Salvioni ha 28 anni e La malnata, il suo primo romanzo è già un caso editoriale: «Nasci femmina devi obbedire, nasci maschio devi essere impermeabile alle emozioni».Quasi quattro anni di lavoro, infinita pazienza e dedizione per dare forma alla miniatura della Reggia di Monza che adesso, fino al 16 settembre, sarà esposta proprio al Belvedere della Villa Reale in ...