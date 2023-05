Monza | Palladino | 'Mercato? A volte leggo | a volte no'

(Di martedì 2 maggio 2023) Di seguito una risposta in chiavedi Raffaele, tecnico del, in conferenza stampa: "A, altrela...

Senza mezza squadra infortunata (e lamentandosi sempre per le carenze di mercato) Mourinho prova a inventarsi una Roma d'emergenza in casa del brillantedi, ormai salvo e reduce da ..., Galliani allontana la Juventus e le big: 'Resta a' Adriano Galliani blindaal. 'Conci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al- le parole dell'ad all'Ansa - Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l'accordo per prolungare. ...Commenta per primo Ilha diramato la lista dei convocati diper la sfida con la Roma , valida per la 33ª giornata di Serie A: non c'è Andrea Petagna . Portieri : Di Gregorio, Cragno, Sorrentino. ...

MONZA, PALLADINO: "QUI STO BENISSIMO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Una solo sconfitta, un pareggio e ben tre vittorie, compresa quella storica a San Siro contro l'Inter, sono valse al Monza la salvezza e al proprio allenatore Raffaele Palladino di essere il migliore ...Per la prima volta una neopromossa ha conquistato l'aritmetica salvezza con 6 giornate d'anticipo: c'è riuscita la squadra per la prima volta in A nei suoi 110 anni di storia. L'impresa comporta l'obb ...