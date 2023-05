Monza | Palladino | «Il prossimo anno giocheremo di nuovo in Serie A e volevo ringraziare la società»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 maggio 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista delmatch contro la Roma Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Ci tenevo ad aprire io la conferenza perché non è come tutte le altre. IldiinA elache mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra. Grazie anche ai tifosi che ci sono stati vicini dall’inizio, il merito è anche loro. La squadra ha dato tutto da inizioraggiungendo risultati incredibili. Grato al mio staff, che lavorano tantissimo. Il percorso è stato meraviglioso. ...