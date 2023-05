Monza | Galliani svela il futuro di Palladino per la prossima stagione

...A confermarlo è stato l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano, che si è espresso così all'agenzia Ansa : "Con Palladino ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno alLa mano ce la siamo data per un altro anno a'. Difficile quindi che Palladino possa lasciare la guida dei brianzoli. Futuro Palladino,allontana la JuventusPorta chiusa quindi alla ...Io asto bene, non voglio parlare del futuro. Ci sarà tempo per parlare di questo. Pensiamo a fare bene le ultime sei gare, conparlo ogni giorno, ma del mio futuro ne parliamo dopo il ...

Monza, Galliani: «Impossibile avere bilanci a posto per arrivare in Serie A» Calcio e Finanza

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, al telefono con l'ANSA commenta la situazione legata al futuro del tecnico sulla panchina del club brianzolo.'Mi piacerebbe vincere contro Mou, è il numero 1 degli allenatori' MONZA (ITALPRESS) - 'Il merito è della società, della squadra, dei tifosi, ...