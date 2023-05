Monza | domani Berlusconi potrebbe lasciare il San Raffaele

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) Le condizioni di Silviosono in miglioramento. Secondo quanto riporta il sito Repubblica, dopo quasi un mese di ricovero presso l’ospedale Sandi Milano, il quattro volte Presidente del Consiglioessere dimesso. Lo fanno sapere fonti vicini all’ex premier, dopo che in giornata, quattro dei cinque figli, gli avevano fatto contemporaneamente visita insieme anche a Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset.è stato ricoverato per curare un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica. Sabato è prevista la convention di Forza Italia, ancora non si sa sevi parteciperà, anche in via telematica. SportFace.