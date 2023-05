Monza | Berlusconi dimesso dal San Raffaele domani

(Di martedì 2 maggio 2023) Silvio, presidente del, dovrebbe esseredal Sandopo quasi un mese di ricovero Come riferito da Repubblica, quella dipotrebbe essere la giornata giusta per le dimissioni di Silviodopo quasi un mese di ricovero per il presidente del. Sicuramente, citando fonti del San, uscirà un nuovo bollettino, il settimo dal suo ricovero. Sabato 6 maggio è prevista la convention di Forza Italia: c’è da capire se interverrà e in che modo.

Il tecnico, subentrato lo scorso settembre a Stroppa quando ilera in un momento abbastanza complicato, ha salvato la squadra di Galliani econ giornate di anticipo. Anche per questo,...... Milan, politica e processi: fotostoria di SilvioPremier per 4 volte, parlamentare in 7 legislature, imprenditore, patron deldopo l'epopea rossonera: è nato il 29 settembre 1936. ...... ilconferma Raffaele Palladino in panchina. ...

Il presidente del Monza è ricoverato dal 5 aprile per le complicazioni di una leucemia. Da quanto trapela da fonti vicini al leader di Forza Italia, entro fine settimana sarebbe possibile il rientro a ...Ora il rebus Monza-Berlusconi-salvezza arriva alla prova del 9: la permanenza in Serie A appena ottenuta ha infatti un alto prezzo.