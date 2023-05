Monte San Biagio Giovane investito mentre era in bici da un’auto pirata | l’appello del padre

(Di martedì 2 maggio 2023)SAN– Silvio Coppa,di undi nome Riccardo, ha raccontato su Facebook l’incidente che ha coinvolto suo figlio. Riccardo è stato colpito dasi trovava incletta, e il conducente ha deciso di fuggire dalla scena dell’incidente. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20:25, in via Portella L'articolo Temporeale Quotidiano.

...CampoClemente, al via i matinée per le scuole di Città Teatro Al Galli va in scena "Rimini: ieri, oggi e domani" omaggio alla città di Casabianca, Baldazzi e Rimini Classica Montescudo "......CampoClemente, al via i matinée per le scuole di Città Teatro Al Galli va in scena "Rimini: ieri, oggi e domani" omaggio alla città di Casabianca, Baldazzi e Rimini Classica Montescudo "......Social TV 733 RADIO VATICANA ITALIA 736 RTL 102.5 770 R Italia SMI 771 Radio R101 772 Radio...821 Rai 3 TGR Calabria 822 Rai 3 TGR Sardegna 823 Rai 3 TGR Sicilia 829 LA7 Test 831 RTVMarino ...

MONTE SAN BIAGIO, AUTO PIRATA TRAVOLGE UN MINORENNE Latina Tu

“Mio figlio è stato travolto e lasciato agonizzante sull’asfalto: aiutatemi a risalire all’autore di questo terribile ...Pietre preziose e gioielli antichissimi. Se la corona è il simbolo assoluto della monarchia, non sarà l'unico ornamento da ammirare durante l'incoronazione di Re Carlo ...