Monreale | Comandante aggredito da 16enne | “La solidarietà di sindaco e giunta”

(Di martedì 2 maggio 2023) “PienadelArcidiacono e della”, questa la nota dell’amministrazione comunale in seguito alla notizia, che risale a ieri, dell’aggressione fisica subita daldi Polizia Municipale Marulli. (La raccontiamo qui) L’aggressione in pieno centro ieri, nel corso dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Ildella Polizia Luigi Marulli è statofisicamente (live.it)

Momenti di tensione ieri mattina ain piazza Canale dove ildei Vigili Urbani di, Luigi Marulli, è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un 16enne. Secondo quanto ricostruito, Marulli stava svolgendo il suo lavoro, ...Momenti di tensione ieri mattina ain piazza Canale dove ildei Vigili Urbani di, Luigi Marulli, è stato vittima di una feroce aggressione da parte di un minorenne.... " Basile " D'Aleo di" e 40 ospiti della comunità "Casa del Sorriso Onlus di" , arrivati in caserma a bordo dei pullman dell'Arma, sono stati accolti daldella Legione ...

Monreale, 16enne sferra pugno al comandante dei Vigili Urbani e lo manda in ospedale Diretta Sicilia

MONREALE, 2 maggio – Brutta disavventura per il comandante della Polizia municipale, Luigi Marulli, che ieri mattina è stato aggredito per la strada da un ragazzo di 16 anni, mentre svolgeva il suo la ...Al fine di consentire una migliore circolazione della mobilità urbana e della sicurezza in occasione dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, il Comandante della Polizia Municipale Luigi. Marulli ...