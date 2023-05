Mondiali Hockey su Ghiaccio | prima sconfitta per l’Italia | passa la Polonia

(Di martedì 2 maggio 2023) Lavince per 4 a 2 e complica il cammino degli Azzurri verso la promozione. Saranno cruciali le prossime due sfide contro Lituania e Gran Bretagna.dolorosa per la Nazionale italiana dinella terza giornata del Mondiale di Nottingham. Gli Azzurri, che con Trivellato e Tedesco avevano recuperato per due volte uno svantaggio, cadono per 4 a 2 contro lae vengono così scavalcati in classifica. Le prossime due sfide contro Lituania (domani, ore 17:00) e Gran Bretagna (venerdì, ore 20:30), saranno cruciali in ottica promozione. La cronaca. Match equilibrato fin dalle prime battute, cona rendersi pericolosa con Spornberger e Miceli. E’ però laad aprire le marcature al 05:23: Galant approfitta di una leggerezza difensiva azzurra e serve a ...

Che la partita contro la Polonia fosse insidiosa era chiaro, le amichevoli premondiali e l'incontro con la Gran Bretagna erano stati dei campanelli ...