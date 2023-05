Mondiali femminili | Infantino attacca le Tv | ' Le offerte uno schiaffo alle giocatrici'

La protesta del numero uno della Fifa giunge da Zurigo. Interrogato sulla prossima Coppa del Mondo femminile durante un meeting ...Le offerte ricevute per iin Qatar sono partite da 200 milioni, mentre quelle per il Mondiale in Australia - Nuova Zelanda no superano i 10 milioni. Infantino ha poi concluso: " Per essere ...... Alessandro D'Urbano primo nella categoria 81kg, Asia Toro bronzo nei 52 kge Napoleone ... in Portogallo, dove proveranno a staccare il pass per le convocazioni agli Europei e per i...

Infantino non ci sta: "Offerte inaccettabili per i Mondiali Femminili, 10 milioni contro i 200 per i... Tutto Juve

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – L’organo di governo del calcio mondiale, la Fifa, ha minacciato di non trasmettere la Coppa del mondo femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda quest’estate nei cinque gra ...Il Mondiale Femminile di questa estate in Australia e Nuova Zelanda potrebbe non essere visto nei cinque paesi top d’Europa: Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna. A ...