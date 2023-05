Mondiale di Motonautica all’insegna della solidarietà | a Fiumicino donate bici ai bimbi del territorio

(Di martedì 2 maggio 2023)– Lo spettacoloe dell’XCAT, la categoria regina dell’offshore, ha infiammato i cuori gli appassionati nelle acque di. A largo di Roma, infatti, si sono tenute le due prove di apertura del CampionatoUIM XCAT 2023. Gara 1 ha visto il successo del Team GB dal Regno Unito (Scott Williams e Martin Campbell), che ha preceduto gli svedesi di Swecat (Sebastian Groth e Svenne Jansson) e il team italiano Consulbrokers (Alfredo Amato e Luca Betti). In Gara 2, invece, si sono imposti gli emiratini di Fazza (Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi). A completare il podio ci hanno pensato il Team GB (Scott Williams e Martin Campbell) e gli italiani dell’HPI Racing Team (Rosario Schiano Di Cola e Giuseppe Schiano Di Cola). Dopo le due prime prove del Campionato ...

