Missione di pace del Vaticano | Kiev | ' Non ne sappiamo nulla ma

Città del Vaticano - L'annuncio (forse prematuro) di Papa Francesco fatto dall'aereo che lo riportava a Roma da Budapest sull'esistenza di unadidella Santa Sede per fermare la guerra in Ucraina, ha colto di sorpresa le parti belligeranti. Al momento sembra che nessuno ne sappia nulla. Praticamente un doccia gelata. Kiev, ...Papa Francesco è persona died è stato invitato ufficialmente a Kiev.. Ma adesso le sue parole sono diventate un giallo. L' Ucraina "non è a conoscenza" di unadidel Vaticano per risolvere la guerra. Lo ha affermato un esponente ucraino vicino all'ufficio presidenziale di Kiev alla Cnn. "Il presidente Zelensky non ha acconsentito a tali ...Roma, 2 mag. LUcraina ha reso noto di non essere a conoscenza di unadiche coinvolge il Vaticano per risolvere il conflitto con la Russia. Il presidente Zelensky non ha acconsentito a tali discussioni per conto dellUcraina, ha detto alla CNN un ...

