Minaccia la ex suocera con un coltello

(Di martedì 2 maggio 2023) da 12 centimetri. È accaduto a Napoli nel borgo Sant’Antonio Abatela ex. È accaduto la notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Una segnalazione della centrale operativa ha disposto l’intervento degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato in Via Sant’Antonio Abate a Napoli. La segnalazione parlava di un uomo armato difuori casa di una donna ed aveva tutta l’intenzione di entrarvi. Gli agenti, giunti sul posto, hanno udito le urla provenire dallo stabile ed hanno raggiunto il piano dell’appartamento interessato. Lì vi era un uomo in forte stato di agitazione che, brandendo un, hato la donna affinché aprisse la porta. I poliziotti hanno disarmato l’uomo delcon una lama da 12 centimetri e lo hanno bloccato. Lo hanno ...

Armato di coltello ha minacciato la sua ex, dopo aver provato ad accedere all'abitazione dell'ex moglie. È accaduto a Napoli, in via Sant'Antonio Abate . Gli agenti del commissariato Vicaria - Mercato, su disposizione della centrale ...... hanno accertato che lo stesso era dapprima andato verso l'appartamento di fronte dove abita la sua ex moglie ma, non riuscendo ad accedervi, si era poi recato presso l'abitazione della ex. L'...Unabella e buona, dunque, la sua. Perché se davvero esistessero delle prove, benché in ... E sembra che trae nuora non solo non ci sia un grande feeling, ma che addirittura mal si ...

Napoli, minaccia la suocera con il coltello in via Sant'Antonio Abate ilmattino.it

Armato di coltello ha minacciato la sua ex suocera, dopo aver provato ad accedere all'abitazione dell'ex moglie. È accaduto a Napoli, in via Sant'Antonio Abate. Gli agenti ...NAPOLI – Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Sant’Antonio Abate pe ...