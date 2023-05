Milano-Cortina | Mazzali | “Allo studio piano di destination branding per turismo”

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo, anche in preparazione del grande evento olimpico e paralimpico2026, è di sfruttare appieno il ‘’. Vogliamo esaltare l’appeal emozionale delle principali località turistiche regionali, il loro valore unico, l’identità peculiare per riuscire ad attrarre turisti e consumatori”. Così l’assessore a, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara, in un messaggio inviato questa sera all’evento di presentazione del settimo numero del ‘ Corporate Communication Magazine’, dal titolo “Brand Italia, il Paese che si racconta” al Circolo Unificato dell’Esercito a Palazzo Cusani a. “Siamo sempre più orientati ad usare la marca come metodo di scelta- ha continuato ...