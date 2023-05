Milano | ancora un’aggressione sessuale Ai danni di una ragazza che era a spazzo col fidanzato

(Di martedì 2 maggio 2023) “È arrivato all’improvviso, alle mie spalle. Mi ha alzato la gonna e mi ha palpeggiata, poi è andato via per la sua strada come se nulla fosse. Uno shock per me, unadi 20 anni venuta aa trovare il suo ragazzo. Una domenica sera tranquillissima che è finita nel peggiore dei modi”. Così una studentessa universitaria racconta a Repubblica l’aggressionesubìta in piazza Duomo mentre passeggiava col suo. Un episodio che risultapiù grave visto che giunge a ridosso dello stupro alla stazione centrale di. Tutto si è svolto molto rapidamente, intorno alle 22 di sera. “A un certo punto – racconta la giovane – ho avvertito la presenza di qualcuno alle mie spalle, mi ha alzato la gonna, mi ha toccata. Io ho urlato, erano due ragazzi, si sono ...

... in programma ail 5 e il 6 maggio . Leggi Anche Renzi e Calenda ultimi tra i leader per ...una volta, però, la presenza del leader a un appuntamento politico dipenderà dai suoi medici che ...... ideato da Fedez, organizzato da Doom Entertainment in collaborazione con il Comune die ...soprattutto una possibilità di fare del bene e di utilizzare la musica come strumento per unirsi...... il console generale in Cina mi ha detto che l'avrebbero fatta venerdì ma non ho avuto...carico anche dei costi per il rientro in Italia della salma - spiega - 33mila euro solo fino a, ai ...

Ancora una aggressione sessuale a Milano, una ragazza denuncia: "Io, molestata in piazza Duomo mentre passegg… La Repubblica

Torna Love Mi 2023 seconda edizione del concerto benefico di Fedez in piazza a Milano e in tv su Italia 1: ecco chi sono i presentatori e quando si svolge.Il 22enne a processo con rito ordinario. 'Faceva muro col branco'. Altri due giovani sono a processo con rito abbreviato (ANSA) ...