Milano | ancora un’aggressione sessuale Ai danni di una ragazza che era a spasso col fidanzato

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 maggio 2023) “È arrivato all’improvviso, alle mie spalle. Mi ha alzato la gonna e mi ha palpeggiata, poi è andato via per la sua strada come se nulla fosse. Uno shock per me, unadi 20 anni venuta aa trovare il suo ragazzo. Una domenica sera tranquillissima che è finita nel peggiore dei modi”. Così una studentessa universitaria racconta a Repubblica l’aggressionesubìta in piazza Duomo mentre passeggiava col suo. Un episodio che risultapiù grave visto che giunge a ridosso dello stupro alla stazione centrale di. Tutto si è svolto molto rapidamente, intorno alle 22 di sera. “A un certo punto – racconta la giovane – ho avvertito la presenza di qualcuno alle mie spalle, mi ha alzato la gonna, mi ha toccata. Io ho urlato, erano due ragazzi, si sono ...