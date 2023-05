Milan-Leao | rinnovo sempre più vicino | i dettagli

(Di martedì 2 maggio 2023) Nei giorni scorsi la Gazzetta dello Sport ha parlato dell’imminentedi, il portoghese ha scelto di restare Nei giorni scorsi la Gazzetta dello Sport ha parlato dell’imminentedi, il portoghese ha scelto di restare al. I rossoneri hanno deciso di alzare a 7 milioni all’anno l’offerta per l’ingaggio, anche grazie al raggiungimento della semifinale di Champions, e potrebbe risolvere anche la questione con lo Sporting.è pronto a restare alanche per la prossima stagione.

Le probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere,; Rebic. All. : Pioli. Cremonese (4 - 3 - 1 - 2) : ...L'ultima volta che uno dei due ragazzi del 'Theao' ha parlato dell'altro è finita a sorrisi. Vigilia dei quarti di Champions contro il Napoli, si gioca dopo lo show dial Maradona in Serie A, Theo in sala stampa. Gli chiedono quanto manchi a Rafael per raggiungere il livello di Mbappè. Theo si fa serio, guarda l'interlocutore e dice che la fortuna di giocare ...Commenta per primo Rafaeled il. Una storia d'amore nata nell'agosto del 2019 - i rossoneri versarono 29,5 milioni al Lille per il suo cartellino - cresciuta con il passare delle stagioni e che si avvia, sempre più,...

Amici fuori, affiatatissimi in campo, spesso impermeabili al turnover: i rossoneri vanno dove li portano Leao ed Hernandez ...Milan, in vista della gara casalinga contro la Cremonese, il tecnico rossonero ha in mente alcuni fisiologici, quanto necessari, cambi di formazione. Vediamo insieme in dettaglio. Lo stadio San Siro d ...