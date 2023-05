Milan-Cremonese | sono ben cinque i diffidati rossoneri | Serie A News

Calcio d'inizio di: mercoledì 3 maggio alle 21.00., IL PRONOSTICO Nelle ultime cinque gare casalinghe i rossoneri hanno segnato sei reti subendone soltanto una: ...Pairetto arbitrerà, mentre Fourneau Juventus - Lecce. Di seguito, tutte le designazioni del weekend, così come comunicate dall'Associazione Italiana Arbitri: Atalanta - Spezia: ...Fourneau per Juve - Lecce, Orsato per Verona - Inter, Pairetto pere Chiffi per Monza - Roma. Queste le designazioni complete: ATALANTA - SPEZIA h. 18.00 MARINELLI PASSERI - ...

Milan e Cremonese si affronteranno nella partita valevole per la 33^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.Vigilia di campionato per il Milan che dopo il pareggio con la Roma giocherà a San Siro con la Cremonese per ritrovare i tre punti e continuare a lottare ...