Milan | arriva la svolta per il rinnovo di Leao | novità sulla questione multa | ecco cosa filtra | Primapagina

Rafaeled il. Una storia d'amore nata nell'agosto del 2019 – i rossoneri versarono 29,5 milioni al Lille per il suo cartellino – cresciuta con il passare delle stagioni e che si avvia, sempre più, a concludersi con una firma nero su bianco dell'asso portoghese sul nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi, per proseguire un matrimonio che ha portatoda astro nascente del calcio europeo a vero e proprio fuoriclasse di carattere internazionale ed ha fatto risorgere il, proiettandolo verso la vetta del calcio italiano – con lo Scudetto vinto nella scorsa stagione – e nuovamente competitivo in Europa – come dimostrano le semifinali raggiunte a distanza di 16 anni ...