Migranti | quasi 500 persone sbarcano a Reggio Calabria | salvate in mare altre 300

Inoltre, la Germania è favorevole anche al trasferimento deitra Paesi europei. Per saperne di più /// PARIGI 1° maggio: mobilitazione storica dei sindacati francesi sulle pensioni.2,...Circa 150 dei 491sbarcati, verranno trasferiti in altre città, mentre il resto del gruppo sarà temporaneamente alloggiato nella palestra della scuola media "Boccioni", a Gallico, nella ......i dati ISTAT le scuole dell'infanzia in Italia hanno perso 456.408 iscrizioni " pari ail 30% ... Nonostante icontribuiscano in maniera sostanziale all'economia interna " e alla sua ...

Migranti, sbarco a Reggio Calabria: da Lampedusa trasferite quasi ... Tag24

Geo Barents, la nave di Msf ha salvato ieri circa 300 persone, tra cui molte donne e bambini. Viaggiavano su «una barca di legno sovraffollata in pericolo» segnalata da Alarm Phone.Sbarco di migranti a Reggio Calabria. Quasi 500 persone sono state trasferite dall'isola di Lampedusa alla città calabrese.