Migranti | Nardella Pd | ' Governo fallimentare | ora c' è il rischio tendopoli'

Secondo Dario, sindaco di Firenze, l'azione del governo Meloni sulla situazioneè controproducente e rischia di spalancare una crisi sociale senza precedenti. Intervistato da Controradio, l'...... la ricetta Cgil per lavoro e calo demografico 'La gestione deiin arrivo in città sta ...sono inadeguate e il sistema di accoglienza Cas comporta molti problemi - ha aggiunto- . Ho ...Ma dopo Nei prossimi giorni cosa accadrà Si dovrà ricorrere davvero alle tende come già accaduto a Bolognaè arrabbiato e preoccupato. E lancia l'allarme: " La gestione deiin ...

Anche il Pd si accorge della bomba migranti. Nardella: a Firenze sono troppi Il Tempo

Migranti, Nardella (Pd): "Le nostre città sono arrivate a un punto di saturazione con le strutture di accoglienza di migranti, basati quasi esclusivamente ormai sul sistema Cas, i centri di accoglienz ...Il sindaco chiama il commissario straordinario Valenti: "Strutture sature, dateci il tempo di individuarle". Intanto continua l’alleggerimento dell’hotspot di Lampedusa. Nei Cas del territorio ci sono ...