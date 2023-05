Migranti | Meloni | Italia e Austria sotto pressione | collaboriamo

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando a Palazzo Chigi al termine dell'incontro bilaterale con il cancelliere federale austriaco Karl Nehammer. Al prossimo Consiglio europeo,...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il Cancelliere Federale della Repubblica d'Austria, Karl Nehammer.- Italia ...... quello relativo all'accoglienza dei. La conferenza dei capigruppo stabilirà ora i tempi ...italiano La verità - ha concluso Colucci - è che questo e altri provvedimenti del governo, ...

Il governo Meloni ha posto la fiducia sul Decreto Cutro. M5s: “Atto incivile abolire la protezione dei… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...