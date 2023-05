Oggi isoccorsi dalla Ocean Viking hanno raggiunto il porto di Civitavecchia dopo oltre 940 km di navigazione. "L'assegnazione di un porto distante - lamenta Sos Mediterranee - è un ulteriore ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Civitavecchia, in arrivo Ocean Viking consoccorsi nel MediterraneoAl termine dei tre interventi di soccorso, sulla nave ci sono complessivamentenaufraghi, tra ...della Guardia di finanza a Crotone perché ritenuti gli scafisti di una barca a vela con 40...

Migranti: in 168 sbarcano a Civitavecchia sulla Ocean Viking - Lazio Agenzia ANSA

Oggi i 168 migranti soccorsi dalla Ocean Viking hanno raggiunto il porto di Civitavecchia dopo oltre 940 km di navigazione. (ANSA) ...La nave sbarcata stamattina intorno alle 7. 50 migranti destinati ai centri d'accoglienza della Capitale. Il Comune della città portuale in campo per ospitare in particolare i 18 minori non accompagna ...